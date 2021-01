Raed Arafat nu este de acord cu impunerea certificatului de vaccinare: Ce probleme serioase pot apărea Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, este de parere ca impunerea așa-zisului certificat de vaccinare de care sa fie condiționat accesul in țarile membre UE va duce la grave discriminari ale celor care fie nu au acces la vaccin, fie nu se pot vaccina din diverse motive. „Este un vaccin pe care il obtinem foarte greu – si stim ca azi Pfizer a anuntat reducerea cantitatii livrate in Europa . Romania va primi mai putin decat i s-a promis, urmand sa se revina in februarie la o cifra care sa compenseze ce nu primim acum. La acest moment o astfel de discutie poate sa puna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

