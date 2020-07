Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca „situația infecțiilor cu COVID-19 s-a deteriorat”, iar „cazurile active incep sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua”, afirmțiile fiind facute dupa ce 275 de cazuri noi au fost raportate sambata. Șeful…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 din Romania este stabil, ca situatia nu este inca total sub control, dar ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare. "Numarul cazurilor este stabil. Per ansamblu suntem intr-o scadere, daca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca atat institutiile statului, cat si grupuri de voluntari incearca sa combata ideile false care sunt raspandite pe retelele de socializare in ceea ce priveste pandemia de COVID-19. Secretarul de stat a precizat ca,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, incurajeaza campania de vaccinare impotriva gripei sezoniere. Acesta avertizeaza ca din toamna va circula atat gripa sezoniera, cat si Covid-19, ambele boli mortale, potrivit...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, „sunt riscante pentru societate”. „Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte…

- Raed Arafat a declarat ca in zonele unde sunt focare restrictiile nu vor fi relaxate, daca la 15 mai inca sunt active, potrivit news.ro. ,,Focarele care exista, daca raman focare pe perioada respectiva, se vor trata diferentiat. Trebuie sa acceptam ca, in momentul in care incepi relaxarea, focarele…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca relaxarea de dupa 15 mai nu inseamna ca a trecut pericolul și ca, daca lumea nu va respecta masurile de igiena, numarul de cazuri de coronavirus va exploda."Aceste masuri vor fi luate treptat. Se va purta masca in anumite zone.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…