- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…

- Sunt mulți credincioși care sunt extrem de suparați pe faptul ca autoritațile au interzis mersul la biserica in noaptea de Inviere. Acestor romani Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), le-a reamintit motivul pentru care se iau astfel de decizii: limitarea raspandirii noului…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Realitatea Plus ca varful epidemiei va fi atins la sfarșitul lunii aprilie și a recomandat populației sa respecte restricțiile impuse de autoritați.„Estimarile le fac specialiști cu modele matematice pe baza datelor pe care le avem. Ultimele 10…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu le-a transmis, joi seara, romanilor din strainatate ca daca vin acum in țara, nu vor putea petrece Pastele impreuna cu familiile. „Daca veniti in Romania pentru a petrece Pastele, il veti petrece in carantina sau autoizolare, nu cu familiile…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut astazi o conferința de presa, dupa anunțul ministrului Sanatații Nelu Tataru, care a dezvaluit numarul record de infectați intr-o singura zi cu COVID-19: 445. Ultima ora » 3.183 de cazuri de infectari in Romania. ...

- Raed Arafat propune inchiderea unitatilor scolare publice din invatamantul prescolar (gradinite), primar, gimnazial, liceal, post liceal si profesional, incepand din data de 10.03.2020 pana la data de 21.04.2020. Inchiderea scolilor incepand cu data de 10 martie si pana pe 21 aprilie, pe fondul inmultirii…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a vorbit despre posibila perioada de varf a coronavirusului in Romania. Raed Arafat a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a aflat de curand o informație conform careia perioada de varf a coronavirusului va fi in perioada Paștelui (19 aprilie).…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…