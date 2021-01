Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat duminica seara, ca Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului internațional in privința procentului din populație care a primit deja vaccinul anti-COVID-19 și ca este posibil ca in curand faza I și faza a II a de vaccinare sa se desfașoare in paralel. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne a precizat ca el se va vaccina public atunci cand ii va veni randul și le-a recomandat cetațenilor sa se vaccineze pentru a se proteja pe ei și pe cei apropiați de infecția cu coronavirus, precizeaza profit.ro.…