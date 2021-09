Raed Arafat a anunțat vineri, intr-un inteviu pentru Digi24, ca doar 38-39% dintre angajații Inspectorului General pentru Situații de Urgența (IGSU) s-au vaccinat impotriva Covid-19, mulți dintre ei fiind influenți de teoriile din mediul online. In schimb, la Departamentul pentru Situații de Urgența, pe care il coordoneaza, 80% dintre angajați s-au vaccinat. „Depaseste 80% la DSU (nr. rata de vaccinare), dar numarul de personal nu e asa de mare. Suntem 100 si ceva de oameni. (…) Pompierii, in general, ultima evaluare era in jur de 38 – 39% cel putin. E putin. Si nu numai la ei, in general avem…