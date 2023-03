Stiri pe aceeasi tema

- „Este nevoie de tehnologii de ultima ora si expertiza adecvata pentru a continua sa furnizam titei si gaze in Romania”, puncta CEO-ul OMV Petrom, la vremea respectiva.Una dintre modalitațile prin care se extrage gazul de la mare adancime este fracturarea hidraulica. Aceasta tehnologie presupune lansarea…

- O serie de cutremure puternice in Turcia a starnit un val de interes pentu specialiști. Romania a inceput sa iși aminteasca de cutremurele din 1977, 1986, 1990, care au fost resimțite chiar și in centrul Ucrainei. Se pare ca mulți specialiști, inclusiv cei din IGSU, trag semnale de alarma cu privire…

- Cutremurele care au lovit Turcia au facut ca autoritațile din Romania sa se intrebe ce s-ar intampla daca țara noastra ar fi zguduita de asemenea seisme. IGSU a spus care este un posibil scenariu. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis ca un cutremur cu magnitudinea de opt grade…

- Cutremurele din Turcia si Siria dar si cele doua seisme care au avut loc in Romania, pe 13 si 14 februarie, au starnit panica in randul romanilor. Astfel, foarte multi dintre ei se intreaba, acum, ce s-ar intampla in cazul unui cutremur mai puternic

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…

- Romania trimite trenuri cu ajutoare in Turcia, in timp ce austriecii și germanii și-au suspendat operațiunile de salvare. Șeful DSU, Raed Arafat, a anuntat, sambata seara, ce contin trenurile cu ajutoare care vor ajunge din Romania in țara greu incercata de cele doua cutremure devastatoare. Romania,…

- Dupa cutremurele care au avut loc luni in Turcia, mai mulți cetațeni romani au cerut ajutorul Ambasadei Romane la Ankara, fie pentru a se intoarce in țara, fie pentru a afla in ce stare se afla cei dragi. Cinci studenți Erasmus au solicitat asistența pentru a reveni in Romania.

- De asemenea, profesorul Marmureanu a declarat ca nu a mai vazut vreodata ca o zona sa fie lovita de un cutremur de peste 7,5 pe Richter la scurt timp dupa un cutremur asemanator."Sincer sa va spun, nu am mai vazut asa ceva ca dupa un cutremur mare sa avem altul tot atat de mare dupa cateva ore. Eu am…