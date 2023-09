Raed Arafat, despre alertă: „E mai bine decât să pornim sirenele” Raed Arafat a reacționat la alerta falsa de azi noapte din Galați și considera ca sistemul RO-ALERT este mai bun decat pornirea sirenelor. Arafat a facut un apel catre primari sa le explice cetatenilor utilitatea mesajelor RO-ALERT. „Daca ne-ar ajuta domnul primar sa le explice cetatenilor ca n-au de ce sa se agite si sa se panicheze, pentru ca aceste lucruri sunt totusi pentru ei, ar fi mult mai bine. Puneti-va in situatia noastra sau in situatia oricui, ca exista un risc si daca este 0,0001, totusi este un risc si populatia trebuie sa stie de el si sa ia masuri cine doreste. Sa intre in casa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

