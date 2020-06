Stiri pe aceeasi tema

- „Primul venit, primul servit!”, a fost mesajul medicului Arafat in contextul cresterii numarului de cazuri din ultimele zile. Suna extrem de cinic dar este realitatea”, a completat Raed Arafat. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Șeful DSU Raed Arafat a reactionat extrem de dur, miercuri, la Dig24, dupa ca mai multe spitale COVID au primit adresa de la Avocatul Poporului ca sunt monitorizate in cadrul procedurilor anti-tortura si ca trebuie sa afiseze informatia la vedere, dar sa si faca publice mai multe date.„Care…

- Raed Arafat a vorbit la Digi24 despre creșterea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Șeful DSU spune ca situația „nu este cum ne-am dorit” și „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu o vrea și anume sa revenim la un numar mare de cazuri…