Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat atrage atenția ca deși Romania a intrat in scenariul verde dupa scaderea considerabila a cazurilor noi de COVID-19, pericolul nu a trecut, iar situația se poate schimba oricand. Incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1,5 la mia de locuitori peste tot in Romania, insa Raed Arafat avertizeaza ca situația poate degenera oricand daca ne relaxam prea devreme. „Cazurile active sunt in scadere. La internarile in spitale tendința este de scadere. La ATI am ajuns la 919 cazuri, nivel pe care nu l-am mai atins din 1 decembrie 2020 și este un semn foarte bun.…