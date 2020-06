Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, atrage atentia asupra faptului ca virusul SARS-Cov-2 nu este "o biata gripa” si cere populatiei sa respecte masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului, anuntand ca se vor intensifica actiunile de control privind respectarea acestor…

- "Cred ca unul dintre motivele pentru care unii nu mai respecta regulile, sau le respecta mai putin decat ar trebui, sunt toate aceste speculatii despre faptul ca virusul nu exista sau ca este - si aici nu am sa uit comentariul unui coleg medic, care zice este vorba de o biata gripa. Dar raspunsul meu…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca va fi nevoie de o campanie ampla privind vaccinarea impotriva gripei sezoniere, el avertizand ca vor circula doua virusuri, care provoaca doua boli, ambele mortale.Raed Arafat a transmis sambata un avertisment celor care…

- Raed Arafat a atras atenția ca, incepand cu relaxarea masurilor, creșterea cazurilor "poate sa apara in urmatoarele 7-14 zile". "Responsabilitatea a fost transferata la cetațeni, e la noi toți", a avertizat secretarul de stat in MAI. Arafat a subliniat ca purtarea mastilor in spatiile…

- Medicii și asistentele din spitalele din Romania sunt ținte vii in epidemia de coronavirus. Pacienții mint privind locația de unde vin, astfel ca medicii nu se echipeaza corespunzator. Insa, și daca ar vrea sa se echipeze, medicii nu au cu ce. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…