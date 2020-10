Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Raed Arafat: „Nu stiu daca este vorba de o stare de urgenta, dar vorba de masuri care sa fie luate suplimentar din cauza cresterii numarului cazurilor, asta este posibil” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, sambata, afalt intr-o vizita de lucru la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca... The post Raed Arafat anunța noi masuri din cauza creșterii numarului de bolnavi: ‘Fara discutie aceste masuri sunt necesare’ appeared first on Renasterea banateana .

- "Nu stiu daca este vorba de o stare de urgenta, dar vorba de masuri care sa fie luate suplimentar din cauza cresterii numarului cazurilor, asta este posibil. Noi tot timpul am zis ca este posibil ca sa se ia masuri locale, masuri zonale care sa fie intensificate, iar controalele sa fie intensificate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca in acest moment nu se discuta de inchiderea unor activitati sau de lockdown, insa vor fi luate masuri suplimentare pe fondul cresterii numarului infectarilor cu SARS-COV-2."Nu stiu…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de sase persoane, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Vor fi cateva exceptii de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infectii noi in Marea Britanie trece de 2.000 de cazuri pe zi. Persoanele…

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului de Film de la Sarajevo, la care sapte productii romanesti se regasesc in competitii, va avea loc online din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 in Bosnia si Hertegovina, au anuntat organizatorii, anunța news.ro.Au fost, astfel, abandonate planurile…

- Autoritatile din Hong Kong au raportat, joi, 42 de cazuri de coronavirus, ceea ce insemana a doua zi consecutiva de creștere a numarului de persoane infectate pe plan local. Secretarul educației, Kevin Yeung, a afirmat ca unele dintre cazurile recente au implicat elevi și parinți, informeaza BBC.Școlile…

- Mii de oameni s-au adunat marti seara in centrul Belgradului pentru a protesta fata de intentia presedintelui Alexander Vucic de a institui restrictii de circulatie la sfarsitul saptamanii, din cauza numarului mare de cazuri de COVID - 19. Mai multi protestatari au intrat in cladirea Parlamentului,…