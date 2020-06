Raed Arafat a răbufnit: Văd că se intensifică atacurile Secretarul de stat Raed Arafat a rabufnit pe facebook, dupa ce avocatul Gheorghe Piperea scris ca ”Va fi prapad juridic”, cu referire la o declarație a șefului DSU, potrivit careia nu exista tratament pentru bolnavii de coronavirus.”Vad ca se intensifica atacurile impotriva celor care au comunicat sau a celor care au gestionat raspunsul la amenintarea cu virusul SARS-COV 2.Acum auzim din ce in ce mai multe pareri inducand ideea ca totul a fost inventat si ca totul a fost exagerat, iar unii avocati, cum ar fi personajul din articolul atasat, cred din ce in ce mai mult ca se pricep la COVID 19 mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

