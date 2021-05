Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit pentru înca 30 de zile starea de alerta ce vizeaza tot teritoriul României. De data aceasta însa au fost luate unele masuri de relaxare, printre care și eliminarea restrictiei privind participarea la procesiuni sau pelerinaje…

- Principalele modificari:- este eliminata restricția privind participarea la procesiuni religioase. Acestea se pot organiza cu respectarea masurilor de protecția și distanțare. Ca situațiie speciala, este permisa circulația persoanelor de religie musulmana in data de 13 mai, in intervalul orar 2-5 dimineața,…

- Raed Arafat a spus ca s-a aprobat prelungirea starii de alerta pentru inca o luna, incepand cu data de 13 mai 2021. „Elemenele de noutate se refera la permiterea circulației persoanelor in afara locuinței sau gospodariei in data de 13 mai 2021, in intervalul orar 2-5 dimineața, pentru deplasarea și…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE DE RELAXARE…

- Fara masca pe plaja sau la munte, restaurante ocupate la capacitate maxima si chiar petreceri de nunta pentru vaccinați. Sunt cateva dintre propunerile de relaxare pregatite de autoritati pentru 1 iunie.

- Prim-ministrul a spus ca nu vom reveni la normalitate 100% pe 1 iunie, dar se va face un prim pas spre acest obiectiv The post Florin Cițu, ANUNȚ despre „marea relaxare" de la 1 iunie: „Am fost inchiși doua luni de zile și nu am revenit la normalitate, deci nu asta este soluția" appeared first on Realitatea…

- Biroul de Turism pentru Tineret a ajuns sa detina, pe langa statiunea Costinesti, inca patru complexuri in zone turistice The post Culisele Statului Paralel: Cum a ajuns BTT, oaza de relaxare a tineretului comunist, vaca de muls a profitorilor postcomuniști appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

Din 15 martie devin disponibile listele de așteptare pentru programarea The post IMPORTANT! Listele de așteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, disponibile! Populația de risc, prioritara appeared first on Realitatea de Mureș.