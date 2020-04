Radu Vicol: Scrisoare de peste Ocean lui Lucian Avramescu Scriitorule, Iti scriu de pe partea cealalta a Pamantului, dincolo de Orizont, tinut inlantuit de doua Oceane. Citindu -ti randurile cu interes ,zic randuri si nu cuvinte, ma indeparteaza gandul catre Iov cel din UT inconjurat de prietenii sai de o viata : Elifaz din Teman, Bildad din Suah , Tofar din Naamat ,ei incercau omeneste sa il aline de la resemnarea calma ,la descurajarea profunda , la saptamani de suferinta si zbucium sufletesc perpetuu . Catre Domnul zice Iov ( in capitolul 40 ,versetele 3-11) „Iata ,eu sunt prea mic… … Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amintirile dvs. mi-au generat și mie amintiri. Bunica mea avea un tablou pe care scria:”Cautați pe Domnul cata vreme se poate gasi!”. Scrisul albastru era inconjurat cu trandafirași roz și avea un fond bleu cu norișori. Eu și verișoara mea care era cu cateva luni mai mare ca mine am incins o bataie…

- "M-am bucurat ca selecția organizata de domnul ministru Predoiu a scos la iveala 3 candidați pe care ii consider foarte buni și mi-a facut mare placere sa ii numesc pe funcție", a declarat joi dupa-amiaza președintele Klaus Iohannis, prezent la Bruxelles.

- „Ce faceti, doamna, unde va credeți? Aici intrați doar daca și cand va spun eu”. Doamna migniona, trecuta bine de 60 de ani, umila prin decența in vorba și comportament iși cere scuze pentru „impertinența”. „…Știți, am fost bibliotecara la Academie, …, am lucrat cu domnul profesor, …”. Cu același…

- Duminica, 9 februarie 2020, Preasfințitul Vasile a celebrat Sfanta Liturghie in Parohia Botiza. La finalul Sfintei Liturghii, a oficiat Randuiala Parastasului de 6 saptamani pentru parintele Bot Calin, fost paroh de Botiza, trecut la Domnul pe data de 20 decembrie 2019, in urma unei crancene lupte,…

- Ipochimenul care, de buna voie, si‑a asumat „greseala", sef de clinica si „profesor", a fost ministrul sanatatii in 2003, parasindu‑si postul in urma unei acuzatii dovedite de plagiat. Este un impostor pe mai multe planuri. Domnul „profesor" si‑a construit cariera pe falsuri. Plagiatul in cauza privea…

- PSD Dambovita a adresat o scrisoare deschisa tuturor primarilor din judet prin care le propune sa acorde titlul de cetatean de onoare lui Tudor Gheorghe "in semn de apreciere pentru contributia exceptionala avuta la promovarea culturii si a patrimoniului cultural romanesc". "Zilele trecute am asistat…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, avertizeaza PNL si pe presedintele Klaus Iohannis ca, daca nu vor organiza alegerile parlamentare inainte de 1 septembrie, nu vor avea sanse sa le castige la termen."E esential pentru domnul Iohannis si pentru PNL sa faca alegeri inainte de 1 septembrie, cand vine…

- Cornel Dinu a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul Romaniei la Abu Dhabi și a aflat ca exista un interes real al șeicilor pentru clubul Dinamo București, anunța MEDIAFAX.”Am vorbit la telefon cu domnul Adrian Macelaru, care este ambasadorul nostru la Abu Dhabi, de vreo zece ani.…