- Radu, primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia, este bine si revine in Romania in cursul noptii de marti spre miercuri, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Pompierul s-a intalnit marți cu ambasadorul Romaniei in Austria, caruia i-a transmis ca doreste sa se…

- Radu, unul dintre pompierii raniți in urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia, va reveni in Romania, dupa ce a fost tratat in Austria. Pompierul s-a intalnit marți, 5 septembrie, cu Ambasadorul Romaniei in Austria, caruia i-a transmis ca doreste sa se recupereze complet și revina la munca, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a oferit, joi, noi detalii despre starea de sanatate a victimelor exploziilor de la Crevedia, care au fost transferate la mai multe spitale din Europa. Veste buna din Belgia, unul dintre pacientii a fost detubat, respira spontan si este constient si din Austria,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, tratate in strainatate. Din Belgia, unul dintre pacientii a fost detubat, respira spontan si este constient si din Austria, unde un pacient cu o suprafata arsa de peste 10% a evoluat foarte…

- In urma exploziilor letale care au avut loc sambata la o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Crevedia, langa București, Romania a solicitat asistența din partea UE pentru tratarea victimelor cu arsuri grave. Citește și: In total, noua țari (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania,…

- Medika TV, post intrat in portofoliul Grupului Clever Media, va fi relansat luni. In prima editie a emisiunii „Sistemul Medikal”, moderata de Eugenia Foarfeca, invitat va fi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, de la ora 20.00, potrivit news.ro.Singura televiziune medicala din Romania va oferi…

- Incendiul de la Crevedia se extinde: pompierii intervin in forța!Incendiul care a urmat exploziei de la Crevedia, județul Dambovița, se manifesta violent la doua cisterne și o casa. Autoritațile transmit ca pana la acest moment sunt șase victime, cu arsuri considerabile pe suprafața corpului, care au…

- UPDATE 20:30 Arderea se manifesta cu flacara violenta la 2 cisterne și o casa. O perssoana a decedat.Pana la acest moment, 6 victime vor fi transportate la spital in București cu arsuri considerabile pe suprafața corpului.Totodata, 2 victime (atac de panica, varsaturi) au fost transportate la Unitatea…