Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat luni, 8 mai, Kievul nu doar de sponsorizarea, ci si de organizarea de acte teroriste, dupa ce seful serviciilor secrete militare ucrainene, generalul Kirilo Budanov, a declarat ca ucrainenii vor continua sa ii "ucida pe rusi oriunde in lume", scrie Agerpres care preia agenția spaniola…

- T-14 are o turela fara pilot, iar echipajele sale controleaza de la distanța armamentul, dar serviciile de informații occidentale spun ca vehiculul de lupta are probleme, iar decizia desfașurarii sale pe front ar fi una „de risc ridicat”, scrie Reuters.Rusia a inceput sa foloseasca in razboi noile sale…

- Rusia a inceput sa foloseasca noile sale tancuri de lupta T-14 Armata pentru a trage asupra pozițiilor ucrainene, „dar nu au participat inca la operațiuni de asalt direct”, a relatat marți, 25 aprilie, agenția de presa de stat RIA Novosti , citand o sursa apropiata problemei, informeaza Reuters. RIA…

- In ultimele 24 de ore, armata rusa a lansat atacuri care au dus la moartea a cel puțin noua persoane și ranirea altor 31, conform bilanțului anunțat de Ministerul Apararii din Kiev. In total, aproximativ 135 de așezari din noua regiuni ucrainene au fost ținta bombardamentelor, intr-un nou episod al…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Suntem in ziua cu numarul 377 a razboiului inceput de Putin in Ucraina.Zelenski afirma ca armata ucraineana ramane pe pozitii la Bahmut si nu se retrage, in timp ce un oficial NATO transmite ca rusii au pierdut de cinci ori mai multi soldati decat ucrainenii in batalia pentru Bahmut. Totodata, militarii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le va vorbi rusilor, in centrul Moscovei, despre stadiul „operatiunii militare speciala” din Ucraina. El va prezenta ṣi viziunea sa asupra dezvoltarii Rusiei, dupa ce Occidentul i-a impus sanctiuni radicale. „Intr-un moment atat de crucial si foarte complicat al dezvoltarii…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, aliatul lui Vladimir Putin si in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni pe Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev, sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit…