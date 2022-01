Stiri pe aceeasi tema

- Al cincilea val pandemic dureaza mai mult in Europa pentru ca varianta Omicron a SARS-CoV-2 se transmite mult mai repede si poate afecta persoane care fie s-au vaccinat, fie s-au vindecat de COVID-19, pentru ca are capacitatea de a eluda sistemul imunitar, a explicat Radu Tincu, medic primar ATI la…

- Chiar daca vorbim de o tulpina mai puțin periculoasa, vorbim de un numar de infectari cu Covid care se va dubla de la o zi la alta in perioada urmatoare. In scurt timp, spitalele nu vor mai face fața numarului mare de pacienți. Pentru a incetini raspandirea tulpinii Omicron, romanii trebuie sa respecte…

- Peste 50 de persoane din Norvegia au fost confirmate cu COVID-19, dupa ce au participat la o petrecere de Craciun. Unul dintre participanți a fost testat pozitiv pentru varianta omicron, scrie The Independent. Niciun caz grav nu a fost semnalat deocamdata printre cei peste 50 de infectati si sunt in…

- „Este o varianta virala care a fost identificata pe 11 noiembrie și iata ca in doar doua saptamani a ajuns deja in Europa, e primul caz confirmat. In Africa de Sud au fost identificate 22 de cazuri inițial, dar trebuie sa avem in vedere ca nu se realizeaza o testare și genotipare atat de frecventa care…

- Ultimul semnal de alarma asupra riscului valului 5 asupra Romaniei a fost tras de medicul Radu Țincu, specialist in ATI la Spitalul Floreasca din Capitala.Cu presiunea enorma asupra sistemului sanitar a valului 4 ce va continua inca 3 saptamani, sistemul medical este copleșit de numarul inca mare de…

- Radu Țincu, medic la Spitalul Floreasca din București, așteapta cu interes apariția pe piața a mai multor medicamente anti-COVID-19. „Avem raspunsul din ceea ce ne spun studiile științifice. Acest nou medicament, aprobat in Marea Britanie, Molnupiravir, reduce riscul de spitalizare cu 50%.…