- Comunitatea Declic, o organizație compusa din mai mulți activiști, a reușit sa obțina, in prima instanța, printr-o decizie a Tribunalului Cluj, anularea autorizatiei de construire pentru un proiect Hidroelectrica, referitor la raul Basca Mare, din muntii Buzaului. Reprezentanții Comunitații spun ca…

- Pandemia a trimis la insolvența aproape 50% din marile companii. Dintre acestea, cea care cere ridicarea de urgența a restricțiilor impuse de autoritați este industria HORECA. Reprezentanții trag un semnal de alarma și cer autoritaților sa ridice restricțiile din luna martie. In plus, aceștia susțin…

- Consilierul prezidențial pe teme economice, Cosmin Marinescu, susține ca actuala criza energetica va schimba Europa și modul in care țarile vor alege sa iși asigure resursele. Marinescu arata ca, inclusiv pentru Romania, este un moment decisiv pentru a iși adapta strategia la noile realitați economice.…

- In acest moment, autoritațile au in calcul doua ipoteze: șoferul camionului a intrat in depașire intr-o zona cu vizibilitate redusa sau una dintre roțile camionului a explodat, iar așa acesta a ajuns pe contrasens. Anchetatorii din Iași iau in calcul mai multe variante in cazul producerii accidentului…

- Dupa atatea batai furate de la Nea Marin, la emisiunea Poftiți pe al noi, de la Antena 1, Liviu Varciu a reușit sa faca profit dintr-o afacere destul de rentabila, dupa ce s-a lansat in propriul business care are legatura cu industria HoReCa. Astfel ca și-a rotunjit veniturile pe care le obținea din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca din luna mai nuntile si alte tipuri de evenimente se pot relua, precizand ca este posibil sa fie pastrate anumite masuri de siguranta. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, daca a avut discutii cu cei din industria nuntilor si cand…

- De Ziua Culturii Naționale, care se sarbatorește pe 15 ianuarie, va avea loc și acțiunea de protest Ziua Culturii Invizibile, care are scopul de a atrage atenția autoritaților responsabile și publicului larg asupra situației disperate și lipsite de perspectiva in care se gasește industria de spectacole…