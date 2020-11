Doar una din cinci locuinte din Romania este asigurata impotriva dezastrelor naturale, deci 7,4 milioane de locuinte sunt vulnerabile in fata oricarui eveniment major, arata datele prezentate, miercuri, de Nicoleta Radu, CEO al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID Romania), care a participat la conferinta "From City to Smart City". "Legea noastra, din pacate, functioneaza in baza unui parteneriat public - privat si aici trebuie sa va spun cu oarecare tristete ca acest parteneriat nu a functionat niciodata, de zece ani. In ciuda eforturilor pe care noi le-am facut de-a lungul…