- Proaspatul ministru al Economiei a declarat sa este sustenabil programul guvernului prin care salariul minim pe economie sa ajunga la 500 de euro. ”Ținta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara,…

- Parteneriatul dintre Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca și mediul de afaceri, atat cel autohton, cat și extern, reprezentat de Consiliul Investitorilor Straini in Romania, este unul de succes mai ales in ceea ce privește creșterea investițiilor straine in țara noastra. Suntem țara cu…

- In contextul discuțiilor privind anumite majorari de salarii și pensii, ministrul Muncii a fost intrebat ce se va intampla cu salariul minim, actualmente insuficient pentru marea majoritate, avand in vedere inflația uriașa din Romania. Marius Budai a vorbit despre posibilitatea ca valoarea bruta a acestuia…

- Prin raportul ’’INDEXUL Locurilor de Munca 2022”, realizat de OLX, cea mai mare platforma de anunțuri generaliste din țara, s-au relevat principalele concluzii in vederea evoluției salariului minim in contextul actual al inflației in creștere, precum și a pieței locurilor de munca din Romania. Datele…