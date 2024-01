”Este, in acest moment, un control care este gestionat de catre Prefectul judetului Prahova, exista, de asemenea, Comandamentul de iarna in care ANPC este prezent in toata zona superioara a Vaii Prahovei. Sunt controale, sunt rapoarte pe care le fac in timp real, insa din constatarile celor de la ISU – si acesta este un lucru care va intra in planul de control al Ministerului Turismului – s-a constatat ca sunt 1.057 de unitati clasificate, de toate felurile, cu cereri de clasificare, dar ca, in mod real, ar fi in teren multe alte unitati care nu sunt clasificate”, a declarat Radu Oprea, vineri…