Stiri pe aceeasi tema

- Proaspatul ministru al Economiei a declarat sa este sustenabil programul guvernului prin care salariul minim pe economie sa ajunga la 500 de euro. ”Ținta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara,…

- ”Tinta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, la finalul primei sedinte a Guverului Ciolacu. Ministrul a precizat ca, de fiecare data cand s-a discutat despre cresterea…

- ”Tinta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, la finalul primei sedinte a Guverului Ciolacu.Ministrul a precizat ca, de fiecare data cand s-a discutat despre cresterea…

- ”Astazi a fost aprobata OUG prin care se reorganizeaza Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului asa ca in prima sedinta de Guvern vom putea sa venim in prima lectura cu ordonatele de urgenta care se vor referi la schemele de stimulare a industriei materialelor de constructii, cu schema…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, s-a aflat in perioada 7 – 8 mai 2023 in vizita de lucru in Israel, unde a participat la o serie de intrevederi. Ministrul Spataru a avut o intalnire la Ierusalim, cu omologul israelian, Nir Barkat, ministrul Economiei și Industriei din Statul Israel, si a vizitat…

- Dupa doi ani de ancheta, procurorii romani anunța ca au un cerc de suspecți in cazul atacului cu bomba de la Arad, in urma caruia a decedat un om de afaceri local, Ioan Crișan. Totodata, anchetatorii romani au cerut ajutorul inclusiv Ucrainei, Republicii Moldova sau Serbiei, deoarece sunt informații…

- "Va mulțumim pentru scrisoarea dvs. din 31 martie 2023. Suntem conștienti pe deplin de ingrijorarile pe care le exprimați in ceea ce privește creșterea importurilor de anumite produse agricole ucrainene.Avand in vedere piața noastra unica și uniunea noastra vamala, este necesara o abordare europeana…