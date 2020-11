Radu Negrila, candidat PMP Timiș pentru Senatul Romaniei, are 33 de ani și a absolvit Facultatea de Fizica, lucrand in domeniul cercetarii. Negrila ocupa a treia poziție pe lista PMP pentru Senat la alegerile din 6 decembrie. Invitat luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, candidatul a dezvaluit ca nu a urmarit de mic o cariera […] Articolul Radu Negrila, candidat PMP Timiș pentru Senat: „Pot sa pun umarul la a face Romania oleaca mai bine in zona mea de competența” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .