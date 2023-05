Stiri pe aceeasi tema

- Inceputa cu mai bine de un an in urma, evaluarea dosarelor de pensie, in vederea recalcularii acesteia, se va finaliza, cel mai probabil, in toamna. Referindu-se la aceasta, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat la un post central de televiziune: ”Pana la final de septembrie este termen pentru…

- Pensiile speciale țin in așteptarea cea de-a doua tranșa a PNRR, bani pe care trebuia sa ii primim de la inceputul anului. Pe scena politica pare se lucreaza intens la o lege a pensiilor speciale, doar ca rezultatele intarzie sa apara. Ministrul Muncii, Marius Budai, era așteptat la audieri in Senat,…

- Comisia Europeana nu este de acord cu modificarile trecute prin Senat la legea pensiilor, ne-au precizat surse guvernamentale. In aceste condiții, coaliția PSD-PNL-UDMR trebuie sa o ia de la capat și sa respecte toate indicațiile din raportul Bancii Mondiale.Conform surselor noastre, ministrul Muncii,…

- Amendamentele la Legea pensiilor speciale au fost discutate in comisiile de specialitate din Senat, iar propunerea legislativa a trecut de acest for. Varianta actuala a legii a fost trimisa la Banca Mondiala, pentru analiza, a anunțat astazi, la Iași, ministrul Muncii, Marius Budai. El a mai spus ca,…

- Deputatii vor dezbate astazi motiunea simpla depusa de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului muncii, Marius Budai. Acesta este acuzat ca nu a elaborat un proiect corect de eliminare a pensiilor speciale si amana intentionat desfiintarea acestor privilegii. Votul asupra documentului este programat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Parlament, ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai (PSD) si nu vede „care e cazul”, in contextul relatarilor in spatiul public potrivit carora ministrul Muncii ar fi facut propuneri indecente unor colege din PSD, dupa ce a consumat alcool.…

- Raportul Bancii Mondiale cu privire la pensiile speciale, este așteptat in aceste zile de Guvern. Proiectul aprobat deja de Guvern se afla acum in dezbatere in Parlament. Ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discuții cu reprezentanții Bancii Mondiale atat la sediul instituției, cat si la Guvern.…