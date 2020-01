Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumit de aducerea in Romania, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a contestat modul in care a fost pus in aplicare mandatul de extradare a sa. Mai exact, el le a cerut judecatorilor bucuresteni sa constate nulitatea masurii de punere in executare a mandatului pentru pedeapsa cu inchisoarea…

- Detinutii din penitenciarele din Romania, printre care se numara si VIP-uri sonore, precum fostul lider PSD Liviu Dragnea sau Radu Mazare, fostul edil al Constantei adus de justitia romana din Madagascar vara aceasta, nu vor sta de Sarbatori fara bucatele traditionale, fripura de porc cu piure sau sarmalute…

- Dosarul lui Radu Mazare in care un complet de cinci judecatori tranșeaza apelul procurorilor DNA impotriva unei decizii de amendare a fostului edil al Constanței ar putea fi suspendat pe termen nedeterminat.La termenul de luni al procesului cei cinic judecatori au citit raspunsul statului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza azi cererea Agentiei Nationale de Integritate de verificare a averii lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta Dosarul se afla pe rolul Inaltei Curti din 14 decembrie 2016, iar termenul de azi este al doilea stabilit in…

- Ana Birchall a scris miercuri pe contul sau de Facebook ca este atacata de Radu Mazare pentru ca l-a adus in timp record in Romania. "Poate era mai bine sa-l mai fi lasat la plaja, sa-și exercite talentele de salvamar", a comentat fostul ministru al Justiției.In postarea pe care a facut-o in mediul…

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, care a facut demersuri pentru a-l aduce pe fostul primar al Constantei, Radu Mazare, in tara, pentru a-si ispasi pedeapsa, spune ca a fost acuzata de edil de „exces de zel". Birchall este ironica si spune ca „era mai bine sa-l fi lasat pe plaja, salvamar".…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, candidatul Uniunii la presedintia Romaniei, a declarat marti, la Sfantu Gheorghe, ca absenta dezbaterilor dintre cei inscrisi in cursa pentru Cotroceni a fost cea mai mare lipsa a campaniei electorale, iar, in opinia sa, candidatii care au "fugit" de dezbateri "submineaza"…

- Peste 400 de pagini are motivarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), iar magistratii vorbesc despre o „veritabila organizatie de tip mafiot” in fruntea careia s-a aflat Radu Mazare, fostul primar al Constantei.