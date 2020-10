Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, si Decebal Fagadau, fost viceprimar și apoi primar al municpiului, au fost trimisi in judecata intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in serviciu, informeaza miercuri DNA. Acuzațiile privesc acordarea autorizației de construire pentru un hotel…

