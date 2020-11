Stiri pe aceeasi tema

- Radu și Madalina au trecut intr-o alta etapa a relației lor. Baiatul s-a așezat, de fața cu toți concurenții, in genunchi și intregul moment a emoționat-o pana la lacrimi pe doamna Ana.

- Plecarea lui Ionuț continua sa iși lase amprenta asupra concurenților “Mireasa”. Dupa ce tanarul a decis sa plece, doamna Ermina a fost acuzata ca ramane din motive nu tocmai onorabile.

- In urma cu doua zile, Ionuț a primit un telefon de la fratele lui, dar veștile de acasa nu aduceau niciun motiv de bucurie. Vizibil afectat de cele intamplate, Ionuț a hotarat sa paraseasca competiția.

- Turcia a intervenit in conflictul pentru Nagorno-Karabah: un avion de vanatoare a doborat un aparat de lupta armean. Guvernul de la Erevan a confirmat ca pilotul și-a pierdut viața. Ankara a cerut, ultimativ, retragerea armatei armene de pe teritoriul azer.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni incetarea „ocupatiei” armene in regiunea Nagorno-Karabah, pentru a pune capat luptelor dintre separatistii sustinuti de Armenia si fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Lupte acerbe se dau intre forțele armene și azere pentru regiunea Nagorno-Karabakh,…

- Conflictul istoric din Nagorno Karabah, dintre Armenia și Azebaidjan, a escaladat puternic in acesta dimineața. Președintele turc Recep Erdogan a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a…

- Claudia și Ionuț au avut parte de o intalnire, in casa "Mireasa".Cei doi concurenți s-au destainuit unul celuilalt, așa am putut afla pe cine a pus ochii tanarul concurent și ce strategie de cucerire folosește.

- Lorena, Madalina, Claudia, Ștefania, Andreea, Catalina, Andra și Lavinia sunt cele opt fete care au intrat in casa ”Mireasa”, in sezonul al doilea, ele duelandu-se pentru inima unuia dintre cei șase baieți. Cine sunt concurentele de la ”Mireasa”, afla mai jos: Lorena Corbu, are 23 de ani, este din Lugoj,…