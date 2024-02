Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Radu Dragușin implinește azi 22 de ani. Iar Tottenham, Ioana Stan, iubita lui, și Meira Dragușin, sora lui, i-au transmis mesaje speciale. Everton – Tottenham se va juca de la ora 14:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport Internaționalul roman,…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost introdus pe teren de managerul Ange Postecoglou (58 de ani) in minutul 88 al partidei Tottenham - Brentford, in etapa 22 din Premier League. Fundașul roman a evoluat in ultimele 10 minute. El l-a inlocuit pe James Maddison (27 de ani) la scorul de 3-2 pentru Spurs, rezultat…

- Radu Dragușin a bifat 11 minute, pe final, in meciul sau de debut la Tottenham, iar cotidianul Evening Standard l-a notat cu 6. In meciul din Premier cu Manchester United (2-2), Radu Dragușin și-a trecut in cont primele minute in tricoul lui Tottenham. Per total 11 la numar, in final, de ajuns pentru…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul cumparat de Tottenham de la Genoa, a transmis primul mesaj dupa plecarea in Premier League. Internaționalul roman a șters postarea 15 minute. Internaționalul roman s-a ințeles cu Tottenham in privința unui contract pe 5 ani și jumatate, cu un salariu de 3 milioane…

- Bayern Munchen continua sa fie interesata de fundașul central Radu Dragușin (despre interesul bavarezilor a anunțat in exclusivitate GSP). Iar bavarezii incearca sa-l convinga pe internațional roman sa le accepte propunerea. Fundașul roman, desemnat „Fotbalistul anului 2023” in Ancheta GSP, este o prioritate…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) este printre cei mai curtați fotbaliști din Europa. Și are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Florin Manea, impresarul lui Dragușin, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor 2023, a declarat ca inca nu a fost informat…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost ales in unanimitate de cele cinci categorii de votanți drept „Fotbalistul roman al anului 2023”, in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor. Intr-un interviu exclusiv acordat pentru GSP.RO, din Italia, Radu vorbește deschis despre sacrificiile pe care le-a facut in…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…