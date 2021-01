Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a invins echipa lui Vlad Chiricheș (31 de ani), Sassuolo, scor 3-1, in runda #17 din Serie A, iar internaționalul roman a fost titular și a stat pe teren pana in minutul 86. A avut o parte de vina la golul secund al torinezilor, marcat de Aaron Ramsey, iar acesta a fost taxat de antrenorul…

- Radu Dragușin (18 ani), jucatorul lui Juventus, a debutat duminica in Serie A, in partida caștigata de torinezi cu Genoa, scor 3-1. Internaționalul roman de tineret a fost introdus pe teren de Andrea Pirlo in minutul 90. Acesta la inlocuit pe Matthijs De Ligt in momentul in care scorul era deja 3-1…

- Inter Milano a invins sambata seara cu scorul de 3-0, in deplasare, pe Sassuolo, in etapa a 9-a din Serie A, Vlad Chiriches marcand un gol in propria poarta. Pe Stadio Mapei, Alexis Sanchez a deschis scorul in minutul 4, pentru ca doar dupa zece minute, Vlad Chiriches sa ''dea o mana de ajutor''…

- Vlad Chiriches a înscris un autogol în meciul pierdut, sâmbata, pe teren propriu, de Sassuolo cu 3-0 în fața celor de la Inter Milano. Confuntarea a facut parte din etapa cu numarul IX din Serie A. Chiriches a trimis mingea în propria poarta în minutul 14.…

- Vlad Chiricheș nu poate fi constant in evoluții in Serie A. Laudat la ultimul meci la Sassuolo, 2-0 cu Hellas Verona, in care a fost printre cei mai buni jucatori ai oaspeților, fundașul roman a prins o zi extrem de slaba cu Inter. Titularizat din nou de antrenorul Roberto De Zerbi, capitanul naționalei…

- Radu Dragușin, rezerva la Juventus in premiera in Serie A, vrea sa-și prelungeasca ințelegerea cu echipa italiana. Radu Dragușin a facut duminica pasul la prima echipa a lui Juventus, Andrea Pirlo convocandu-l, in premiera in Serie A, la partida cu Lazio (1-1), in care fundașul roman a ramas rezerva.…

- Vlad Chiriches, fundasul roman al echipei Sassuolo, are o problema la gamba stanga si este incert pentru meciul de vineri cu Sassuolo, primul din etapa a 7-a a Serie A, scrie joi presa italiana. Chiriches a acuzat o problema musculara spre finalul meciului castigat duminica pe terenul…