Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Muraru, consilier al premierului pe probleme de antisemitism și xenofobie și președintele PNL Iași, a declarat ca Marcel Ciolacu trebuie „sa-și ceara scuze și sa retraga numaidecat citatul” din Petre Țuțea rostit de 24 Ianuarie, amintind de „complicitatea nerușinata a PSD din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca este nevoie de o taxa de solidaritate pentru averile acumulate pe fondul crizelor din ultimii doi ani, prin profituri „cu adevarat nesimtite”. „Taxarea bogatiei si a companiilor cu profituri-record in urma pandemiei si a razboiului din Ucraina este o preocupare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Republica Coreea, s-a intalnit, miercuri, la Seul, cu membri ai comunitatii romanesti din aceasta tara. „Ceva mai devreme, ne-am intalnit la Ambasada noastra din Seul cu o parte a comunitatii romanesti din Coreea de Sud: mica, dar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Romania si Coreea de Sud intra "intr-o noua etapa" a dialogului politic si economic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Eu coaliția o am cu dl. Ciuca, nu cu dl. președinte”, spune marți Marcel Ciolacu, intrebat de ce nu a fost prezent la recepția data de președintele Klaus Iohannis de Ziua Naționala. Liderul PSD a evitat sa spuna daca pe 1 decembrie a plecat in Dubai: „Cred ca timpul meu liber ma privește”. Fii…

- Ziua Naționala, marcata an de an, la 1 decembrie, are o semnificație aparte pentru romanii de toate varstele. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, a ales sa impartașeasca, pe pagina sa de Facebook, ce dar de suflet a primit de la o copila in varsta de 10 ani. O broșa tricolora,…

- Speranta acestei natiuni sta in copiii sai, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de Ziua Nationala, precizand ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil…

- Patriarhul Daniel a anunțat, joi, ca ar dori ca pe stema Bucureștilor sa figureze in viitor și Cuviosul Dimitrie cel Nou, alaturi de Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir. Anunțul a fost facut cu prilejul liturghiei oficiate in cinstea Sf. Dimitrie cel Nou la altarul exterior al Catedralei…