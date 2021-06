Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a autocaracterizat și a enumerat calitațile care îl recomanda pentru a candida din nou la președinția PNL. Aflat în campanie interna în județul Argeș, Ludovic Orban a fost întrebat vineri, de presa locala, de ce crede ca merita mai mult decât…

- Dupa ce au fost anunțați finaliștii sezonului 9 ”Chefii la cuțite”, pe langa lacrimile de bucurie și cuvintele de susținere și-au facut loc și replicile acide ale celor nemulțumiți de decizia juraților. Ștefan Borleanu a fost cel care nu și-a ascuns deloc frustrarea. Concurentul a afirmat ca doi dintre…

- In aceasta dimineața, Gabriela Prisacariu a fost model in cadrul unei prezentari de moda cu rochii de mireasa. Soția lui Dani Oțil, insarcinata cu un baiețel, a surprins pe toata lumea cu apariția ei. Prezentatorul TV nu s-a abținut și a facut o remarca amuzanta la adresa viitoarei mamici. „N-ar sta…

- Liviu și Maria au devenit protagoniștii unei povești de dragoste cu nabadai, dar doamna Maria ii susține atat timp cat și familia viitoarei nurori face același lucru. Dupa ce fiul ei a cerut-o in casatorie pe tanara care doar ce plecase din casa Mireasa, doamna Mari a avut primele reacții

- Scandal de proporții in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Adelina este din ce in ce mai nesigura de relația pe care o are cu Alin, dupa ce acesta a ieșit la date cu Alina. Adelina considera ca Alin a așteptat cu sufletul la gura sa aiba o intalnire cu Alina, insa acesta a afirmat ca singura lui dorința…

- Conflictele dintre Adelina și Alin devin din ce in ce mai puternice, mai ales in condițiile in care mama fiecaruia face declarații uluitoare despre relația lor. Adelina se simte nedreptațita, dar și indeparata de propria soacra, așa ca mama ei a decis sa intervina și sa faca anumite lamuriri despre…

- Catalin Moroșanu (36 de ani) a plecat joi de la Survivor Romania 2021 din cauza problemelor medicale. Luptatorul și-a ales favorita, pe dansatoarea Elena Marin. Accidentat in timpul competiției, luptatorul, care a facut parte din „Echipa Faimoșilor”, nu a mai putut continua. Acesta a primit un verdict…

- Doamna Victoria s-a destainuit in fața mamelor și a Costinelei și a spus ca intre Roxana și Ionuț lucrurile trebuie sa ramana la nivel de cunoaștere.Domna Victoria are nemulțumiri legate de Roxana.