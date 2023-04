Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul este de parere ca Romania are „o fereastra de oportunitate” in ceea ce privește aderarea la Schengen. Liberalul a precizat ca urmeaza o vizita a Austriei in Romania, in urma careia va fi transmis „un mesaj extrem de clar”.

- Șefa Parchetului European a declarat ca investigatiile institutiei pe care o conduce vor avea in vizor inclusiv persoanele care nu respecta sanctiunile europene impotriva Rusiei. Laura Codruta Kovesi, sefa Parchetului European (EPPO) a declarat intr-un interviu pentru Agentia France-Presse ca investigatiile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania vrea sa verifice lucrarile efectuate de Ucraina la canalul Bastroe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a declarat, miercuri, ca "Ucraina are o fereastra de oportunitate" pentru inclinarea balanței in favoarea sa pe frontul de lupta și a pledat cauza continuarii asistenței militare pentru Kiev.

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in ”urmatoarea Ucraina”, transmite EFE. ”Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- "Salut calduros semnarea astazi a celei de-a treia declaratii comune NATO - UE, care consolideaza cooperarea transatlantica. Romania isi reafirma convingerea ca solidaritatea si cooperarea sunt elementele cheie pentru apararea securitatii si valorilor noastre comune. Suntem mai puternici impreuna!",…