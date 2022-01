Saptamana aceasta, una dintre temele dominante in spatiul public a fost modul de plata a sumelor acumulate in conturile individuale ale pensiilor private pilon 2, scrie Radu Craciun pe blogul personal. Dezbaterea a fost legata de masura in care participantii ar trebui sa aiba posibilitatea sa isi scoata toti banii odata sau doar prin plati esalonate lunar, similar pensiei publice. Si va propun sa discutam principiul, lasand la o parte acea perioada de 12 ani, care, din punctul meu de vedere, nu are niciun fundament.



Inainte de a face orice alte consideratii, trebuie sa fac cateva precizari…