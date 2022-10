Stiri pe aceeasi tema

- Contributiile pentru pensiile private vor fi, pe viitor, scutite de impozit. Deputatii au votat o initiativa a unor parlamentari liberali prin care statul nu mai poate impozita suma adunata din contribuții la fondurile private de pensii, informeaza StirileProtv. Initiativa se refera la Pilonul II de…

- Ministerul Muncii a publicat in transparenta decizionala proiectul cu privire la Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor private.In prezent, cadrul de reglementare care stabileste modul de functionare a sistemului de pensii private, respectiv…

- Pilonul II de pensii private obligatorii nu se va nationaliza, promite ministrul muncii dupa acuzatiile opozitiei, conform carora statul ar vrea confiscarea banilor si gonirea investitorilor prin ultimele modificari legislative lansate in dezbatere. Marius Budai spune ca ideea nationalizarii nu s-a…

- Guvernul vrea sa elimine comisioanele percepute de adminitratorii fondurilor de pensii pe contribuțiile platite de cei 7,8 milioane de romani in Pilonul II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) și Pilonul III (pensii private facultative), pe motiv ca ar genera o diminuare nejustificata…

- Fondurile de pensii private obligatorii(Pilonul 2) avea active in valoare de 87,37 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2022, in crestere cu 3% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2021, in timp ce Pilonul 3 insuma 3,3 miliarde de lei, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022), Guvernul ne-a taxat și pensiile pentru care contribuim la Pilonul II. Asta se va intampla din 2023. Practic, sunt taxate dividendele incasate de fondurile de pensii și astfel s-a introdus problema dublei impozitari.

- De cateva luni, spatiul mediatic este inundat de anunturi alarmiste privind “disparitia” banilor din fondurile de pensii private, scrie Radu Craciun, presedinte si director general al BCR Pensii, pe blogul personal. In acelasi spirit senzationalist am putea spune ca banii din pilonul 2 dupa ce au…

