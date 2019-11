Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni a fost preluata interimar de Radu Cosma, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban. Radu Cosma a fost șeful serviciului pentru comunitati istorice in MAE și a mai lucrat in fostul Minister pentru Romanii de Pretutindeni in timpul guvernarilor…

- Adela Cojan a fost numita in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Totodata, premierul a dispus…

- Aurescu a descris venirea sa in fruntea ministerului ca pe o 'intoarcere acasa'. 'Aceasta institutie este a dumneavoastra si nu doar a dumneavoastra, ci a statului roman. Am astazi placerea de a ma intoarce la Ministerul Afacerilor Externe, pentru mine fiind o intoarcere acasa. Aici este locul unde…

- Ludovic Orban, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern, a lansat un apel, joi, catre parlamentarii care nu si-au declarat sustinerea pentru noul Guvern "sa nu dea curs boicotului pus la cale de oameni disperati care vor, pe ultima suta de metri, sa-si acopere urmele…

- "Evident ca eu cunosc lista si, pana la momentul prezentarii in Parlament, se mai pot opera modificari. Ar fi incorect din partea mea sa ma pronunt pe o lista pe care o va prezenta si si-o va asuma premierul desemnat (...) Cunosc mare parte dintre propunerile pe care le va face premierul desemnat si…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a prezentat, miercuri seara, cateva ministere care nu vor mai exista in noul Executiv, intre care se numara Ministerul Energiei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. "Si energia este economie si turismul este economie. Ape, paduri, mediu oarecum sunt un domeniu.…

- „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) ale art. 100 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, republicata, Președintele Romaniei decreteaza: Articol unic. – Se desemneaza domnul Ludovic Orban in calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere…