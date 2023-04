Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal regreta dispariția lui Radu Cosașu, un decan al varstei in presa sportiva din Romania și unul dintre cei mai respectați editorialiști sportivi din ultimii ani și un important om de cultura al Romaniei. Anunțul a fost facut de site-ul Gazeta Sporturilor, unde Radu Cosașu s-a…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a avut o intalnire, joi, 13 aprilie, cu directorul general al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Felix Ardelean. Discuțiile purtate au vizat detaliile tehnice ale proiectului…

- Din aceasta primavara capricioasa, Romania trece la rotativa și in treburile dinlauntrul țari, dupa ce, vreo doua mii de ani, ocupanții straini s-au tot randuit pe aici de parca s-ar fi ințeles intre ei. Sau s-or fi tocmit sa ne stapaneasca prin rotație, fara ca noi sa știm? La naiba cu framantarile …

- Fostul ministru al Turismului a facut noi dezvaluiri explozive. Intr-un fragment difuzat miercuri, 29 martie, intr-o emisiune de la Realitatea, Elena Udrea a vorbit despre legaturile dintre Sorin Grindeanu și mai multe interese ascunse. Așadar, fostul ministru roman a susținu ...

- “Lipsesc specialisti in absolut toate domeniile, mai ales in aceste domenii fara de care nu mai poate trai niciun fel de organizatie, care tin de zona de digitalizare. Putem sa ne uitam si la ce se intampla in facultati si cat de multa practica sau cat de mult acces au la aceste informatii studentii…

- Cutremurele repetate din zona Olteniei au provocat panica in randul oamenilor. Cutremurele mai intense s-au simtit si la Craiova, mai ales la blocuri, iar acum majoritatea oamenilor se intreaba cat de sigure ar fi constructiile din orasul nostru, in cazul unul seism puternic. Chiar daca s-au construit…

- Cristina Jacob a pregatit pentru luna iubirii o noua pelicula, „The Perfect Escape”, care va intra in cinematografe chiar de Valentine’s Day, pe 14 februarie. In interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, regizoarea ne-a explicat de ce a ales sa il distribuie tot pe Bogdan Iancu, in rol principal,…

- Standul Gelateriei Aniela va așteapta, astazi și maine, la Hotel Metropolis, in cadrul Bistrița Mariage Fest. Vi s-au pregatit aici o mulțime de surprize dulci și racoroase cu care va puteți rasfața invitații la nunta. Surpriza sezonului este noua vitrina amenajata pe motocicleta! „Pentru acest sezon…