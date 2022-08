Radu Botez este noul director Ecopiața Radu Botez, fostul viceprimar, a fost numit director interimar al companiei Ecopiața. „Sunt 3 luni in care vom face o analiza in profunzime a societații. Imi asum rol doar pentru aceasta perioada, nu voi participa la concursul care va fi organizat pentru un nou director. In maximum o luna voi avea rezultatele acestei analize, vom vedea in ce masura se poate auto-susține Ecopiața. Unul dintre scenarii vizeaza inclusiv transformarea societații intr-o direcție la nivelul Primariei”, a spus Radu Botez. Articolul Radu Botez este noul director Ecopiața apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar Radu Botez a fost numit director interimar la una dintre societatile Primariei. Este vorba despre Ecopiata, companie care administreaza pietele agroalimentare. „Sunt 3 luni in care vom face o analiza in profunzime a societatii. Imi asum rol doar pentru aceasta perioada, nu voi participa…

- Consiliul Local Iasi a votat ieri componenta membrilor Consiliului de Administrație pentru societatea care administreaza pietele din municipiul Iasi. Primarul Iasului s-a declarat nemultumit de activitatea directorului Cristian Starica. Din declaratiile de venituri, acesta se numara printre directorii…

- Organizatorii ”BCR Iași Open” au pus deja in vanzare abonamente pentru turneul WTA 125 ce va avea loc la Iași, in perioada 1-7 august 2022, la Arenele Ciric. Evenimentul, o premiera pentru Iași, este dotat cu premii totale de 115.000 de dolari și 160 de puncte WTA și va reuni pe tabloul principal nume…

- Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru realizarea de servicii de dezvoltare a unei platforme de management al datelor – Portal Open Data. Aceasta va fi realizata de SC Innovator Dev SRL, in cel mult trei luni, pentru o suma de 99.960 lei. Pe langa realizarea portalului, firma va trebui sa…

- Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7727 din 10.05.2022…

- Conform unui proiect de hotarare ce va supusa votului in sedinta de Consiliu Local al municipiului Iasi, tariful de utilizare a tarabei in piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului (CUG), Hala Centrala, Independenței și Pacurari va fi de 30 lei pe zi de taraba, fața de 25 lei ca pana acum. Tariful…

- In Iași a fost stabilit programul acțiunilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție in piețele agro-alimentare. Astfel, primele intervenții sunt programate in Piața Sudului și la Hala Centrala, duminica, 3 iulie, dupa ora 14.00, și luni, 4 iulie. In Piața Nicolina, intervențiile au loc duminica,…

- Potrivit DIICOT, procurorii au dispus trimiterea a 35 de persoane, parte dintre acestia avand calitatile de actionar, administrator, presedinte consiliu de administratie, director general, director economic, director executiv, director comercial, avocat, executor judecatoresc, evaluator imobiliar, administrator…