Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou se departeaza tot mai mult de Simona Halep, jucatoare acuzata de dopaj cu Roxadustat. In condițiile in care audierea sportivei din Romania se tot amana, antrenorul francez a acordat un interviu in care a spus ca iși dorește o colaborare pe termen lung cu Holger Rune, danezul cu care…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca șansele ca Simona Halep sa scape de suspendare in scandalul dopajului sunt nule. Jurnalistul roman crede ca sportiva va fi sancționata noua luni. Prezent la Brașov, la o intalnire cu cititorii, CTP a vorbit despre marea sa pasiune, tenisul. Deoarece situația…

- Simona Halep pare tot mai relaxata, dupa ce a aflat, de la agenția pe care angajat-o sa-i investigheze cazul, cum s-au contaminat, cu Roxadustat, suplimentele nutritive pe care le folosește. Jucatoarea din Romania se pregatește foarte serios de sarbatori. A fost la cumparaturi și a luat o mulțime de…

- Simona Halep a fost „uitata” de WTA. Sportiva din Romania nu a primit niciun premiu din partea forului oficial, la final de an, deși a terminat pe locul 10 in clasamentul mondial profesionist. Dubla campioana de Grand Slam in 2022, Iga Swiatek a primit premiul pentru „Jucatoarea anului”. Simona Halep,…

- Simona Halep are motive sa zambeasca, dupa o perioada teribila, in care a fost acuzata, oficial, de dopaj, dupa ce un control efectuat la US Open a depistat urme de Roxadustat, o substanța interzisa, in organismul ei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Simona Halep nu trece chiar prin cea mai buna perioada de cand a fost testata pozitiv la Roxadustat, o substanța interzisa in sport, conform legilor WADA. Ce o ajuta pe dubla caștigatoare de Grand Slam sa depașeasca momentele dificile și care a fost mesajul transmis de aceasta in urma cu doar cateva…

- Simona Halep traverseaza una dintre cele mai grele perioade din viața sa, iar acest lucru l-a recunoscut fara nicio reținere. Tenismena se afla in mijlocul unui scandal de dopaj, dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, in cadrul US Open. Valurile de critici și de incurajari au curs neincetat,…

- Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial de mai bine de doua luni, dar nu și-a pierdut locul din topul primelor zece jucatoare profesioniste. WTA a actualizat clasamentul și a anunțat pe ce loc se afla sportiva noastra. Romania are cinci jucatoare in top 100 WTA. Simona Halep nu pierde locul…