Radu Albot, eliminat din primul tur la turneul de la Londra

- Tenismanul elvetian Roger Federer, care participa in prezent la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, este convins ca nationala tarii sale va avea o misiune dificila in fata Spaniei, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2020, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Jucatorul…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat cu emotii in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, marti, dupa ce adversarul sau, francezul Adrian Mannarino, a abandonat inaintea setului cinci din cauza unei accidentari la genunchi, potrivit Agerpres,Federer, al…

- Tenismenul moldovean, Radu Albot, și-a aflat adversarul din primul tur al competiției de Mare Șlem de la Wimbledon. Compatriotul nostru il va infrunta pe australianul James Duckworth.In clasamentul mondial, Albot este acum pe locul 92, iar adversarul sau - pe treapta a 88-a.

- Simona Halep, campioana en titre la Wimbledon, dupa ce anul trecut competiția nu s-a disputat din cauza pandemiei, a anunțat ca se retrage anul acesta de la turneul de Mare Șlem de la Londra deoarece nu s-a recuperat dupa ruptura musculara suferita la gamba.

- Daca nu va lua startul la Wimbledon, Simona Halep risca sa iasa din Top 10 și, mai mult, ar merge la Tokyo fara niciun meci oficial disputat. Fostul lider mondial e de cateva zile la Londra, unde se pregatește pentru Wimbledon, dar ramane de vazut daca Simona Halep va și putea juca la al treilea turneu…

- Clasata pe locul trei in clasamentul mondial, Simona Halep vine dupa o perioada mai lunga de pauza, fara meciuri oficiale, din pricina unei accidentari serioase. In acest an, intrecerea de la Wimbledon se va desfasura in perioada 28 iunie 11 iulie. Accidentarea la gamba a impiedicat o pe Simona sa participe…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, nr. 5 mondial, a transmis ca renunta sa mai participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, transmite AFP. Thiem va juca in schimb la Wimbledon, la al treilea Grand Slam al anului, care…

- Tenismanul britanic Andy Murray, dublu castigator al trofeului la All England Club, si jucatoarea americana Venus Williams, cvintupla campioana pe iarba londoneza, au primit cate o invitatie (wildcard) din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon, informeaza agentia EFE, citat de agerpres.…