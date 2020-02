In urma stirilor aparute in spatiul public, in data de 27 februarie, referitoare la cercetarile efectuate de DIICOT Caras-Severin, facem urmatoarele precizari: SRR a pus imediat la dispozitia DIICOT toate documentele solicitate. In egala masura, in cadrul procedurii, Presedintele Director General al SRR sta la dispozitia organelor de ancheta in vederea justei solutionari a cauzei. Totodata, SRR a raspuns si va raspunde intotdeauna cu celeritate tuturor solicitarilor venite din partea autoritatilor si institutiilor statului.Comunicat de presa - Radio Romania Tag-uri Institutii: SRR Radio Romania…