Stiri pe aceeasi tema

- Tanara ungheneanca de 19 ani, Valeria Marcu, deținatoare a numeroase premii importante la festivaluri naționale și internaționale de muzica, și-a mai adaugat un trofeu in pușculița sa. [caption id="attachment_48216" align="aligncenter" width="685"] Valeria Marcu cu noul sau trofeu[/caption] Pe 2 decembrie,…

- Alexandru Pleșca, originar din Sculeni, și Nicolae Darie, originar din Blindești, ambii actori bine cunoscuți și foarte apreciați in Republica Moldova, au fost oaspeții Gimnaziului din satul Gherman, raionul Ungheni. ”Am fost invitați sa discutam despre teatru și sa analizam cateva fragmente puse in…

- Art. 1. Compania clujeana Terapia, cea mai importanta companie de medicamente generice si produse OTC din Romania, anunta extinderea parteneriatului semnat la inceputul acestui an pentru dezvoltarea invatamantului dual la Cluj, prin implicarea in proiectul „Academia 2 in 1 – Școala și Cariera”, creat…

- Artistul plastic Ilie Cojocaru a vernisat o expoziție persoanla de pictura ”Recviem pentru Raisa”. Aceasta s-a lansat pe 7 noiembrie și poate fi vazuta la Centrul Expozițional ”Constantin Brancuși” din Chișinau pana pe data de 24 noiembrie. Aceasta este o expoziție vernisata in memoria soției artistului,…

- Aproximativ 19 milioane de romani sunt așteptați astazi la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte! Primii oameni politici care vor da startul incepand cu ora 7.00 sunt ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Educației, Cristina Monica Anisie și primarul Capitalei Gabriela Firea.Incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, vineri, in cadrul unor festivitati desfasurate la Alba Iulia, Drapelul de lupta al Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" cu Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, cu insemn pentru militari, de pace, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la infiintare,…

- Sute de sportivi s-au intrunit la Chișinau pentru a-și etala performanțele in cadrul Campionatului de Gimnastica Aerobica. Primii in fața publicului au ieșit micii gimnaști, curajul și ritmul carora au cucerit juriul.

- Sambata, 14 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, va avea loc premiera naționala a filmului documentar „BASARABIA”, realizat cu sprijinul popular de pe ambele maluri ale Prutului. Filmarile au inceput pe data de 1 Decembrie 2016, la Chișinau, și au…