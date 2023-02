Dupa patru ani de asteptare, Mihail a lansat albumul de debut – To Whom We Return

Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”,… [citeste mai departe]