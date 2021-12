Radio Crazy, intermediarul dintre artisti si Mos Craciun – Miruna Ivanciu (6TEEN): Imi doresc sa ninga, mai ales de Craciun.

1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna. Sunt Miruna Ivanciu, de la 6TEEN. 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Mos Craciun? Daca da, ce cuvinte ai asternut pe hartie? Ca el e batran si a inceput sa uite. Da, am scris multe scrisori pentru Mos Craciun si in fiecare an mi-am dorit lucruri simple, pentru ca spiritul Craciunului nu este despre cadouri, ci despre familie, sanatate si credinta. 3. Ma intreaba Mosul daca stii cine este el si unde locuieste.…