1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. A fost un an bun, generos cu mine, pentru care sunt recunoscatoare: multe colaborari cu artiști pe care ii apreciez cum ar fi Alok (al 5lea cel mai mare DJ din lume), cu Sofi Tukker, Gromee, Brian Cross, The Motans, Irina Rimes și Carla’s Dreams și cel mai recent, cu Sean Paul pentru piesa ”Up”, care are deja 7 milioane de vizualizari pe YouTube și este super apreciata de fani. Am lansat super multa muzica, am facut…