- Pentru pasionații de vehicule pe doua și patru roți, Moș Craciun vine mai devreme! Doar in perioada 10-12 decembrie, beneficiați de promoții cadou și discount-uri la modelele preferate de ATV-uri și SxS-uri, la motociclete, scutere, biciclete, roadstere și skijeturi. Moșul are in „tolba” inclusiv carduri…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Salut Carmen! Cred ca am fost destul de cuminte anul acesta. Imi doresc in primul rand, atat pentru mine, cat și pentru familia…

- Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. Buna, Carmen! Eu zic ca am fost destul de cuminte, am fost atat de ocupat cu lucrul la noul album, filmari pentru videoclipuri,…

- In seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun Pitești, ediția acestui an fiind una inedita, intr-un concept nou, sub patronajul Targului de Craciun Sibiu, municipiul nostru intrand, astfel, in randul orașelor ce se pot bucura de un Targ de Craciun recunoscut la nivel…

- Așa cum i-a obișnuit pe buzoieni, Moș Craciun vine și anul acesta la Buzau, pentru a afla care sunt poveștile Craciunului de odinioara. Prin urmare, pentru a afla cum se impodobea bradul pe vremea cand nu erau magazine de decorațiuni sau ce daruri se gaseau in sacul Moșului, copiii sunt rugați sa vorbeasca…

- Mos Nicolae va veni in Miercurea Ciuc, la acest sfarsit de saptamana, cu o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta, dar si cu bicicleta iar un trenulet al Mosului ii va plimba pe doritori prin anumite zone ale orasului. Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat…

- V ati intrebat vreodata ce fac Mos Craciun si spiridusii dupa ce impart toate cadourile Hai sa va spun eu: in satul Korvatunturi din inima Laponiei, acolo unde s a nascut Mosul, toata lumea intra intr o vacanta binemeritata, care dureaza douasprezece zile, de la Craciun pana la Boboteaza.Din aceasta…

- Fagarasul da startul sarbatorilor de iarna in 5 decembrie, atunci cand va fi aprins iluminatul festiv. Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in seara de 5 decembrie, la Fagaraș, anunța autoritațile locale. Momentul aprinderii iluminatului festiv va putea fi urmarit, in direct, și pe pagina de Facebook…