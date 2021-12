Radio Crazy, intermediarul dintre artisti si Mos Craciun – Andreea D.: Nu exista Craciun fara brad

1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului.Draga elfule, eu zic ca am fost cuminte anul acesta: am incercat sa-i ajut cat mai mult pe cei care aveau nevoie, am muncit in studio, m-am jucat cu fetita mea si am avut grija de familie, iar ca drept rasplata mi-as dori ca Moșul sa-mi aduca multa sanatate si multe concerte. 2. Ai scris vreodata o scrisoare pentru Mos Craciun? Daca da, ce cuvinte ai asternut pe hartie? Ca el e batran si a inceput sa uite.I-am scris mai…