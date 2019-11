Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista niciun risc ca bucurestenii sa ramana fara caldura si apa calda, dupa ce RADET a intrat, luni, definitiv, in procedura de faliment, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Economiei si Energiei, Virgil Popescu. El a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei…

- Curtea de Apel București a decis, luni, intrarea in faliment a RADET. Decizia este una definitiva. Magistrații Curții de Apel București au menținut, astfel, decizia din prima instanța a Tribunalului București.

- Ovidiu Tender a parasit Penitenciarul Targu-Jiu, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au aprobat eliberarea conditionata a omului de afaceri. Acesta a fost condamnat, in 2015, la 12 ani si sapte luni de inchisoare, in dosarul Carom, din cate a facut efectiv 4 ani și șase luni. Potrivit unor surse…

- Gino Iorgulescu și soția sa, Gabriela Iorgulescu, au contractat de la banca, in 2017, un credit de 817.785 de franci elvetieni. Cursul francului elvețian a scazut in raport cu euro și zeci de mii de romani au avut probleme din cauza ratelor care au crescut. Unii dintre ei au dat bancile in judecata,…

- ICCJ a respins recursul procurorului general Bogdan Licu, care a cerut suspendarea verificarii dispuse de CNATDCU asupra tezei sale de doctorat, astfel ca lucrarea sa va fi verificata daca este sau nu plagiat. Procurorul general Bogdan Licu a cerut instanței suspendarea verificarilor CNATDCU, motivand…

- Florin Farcasiu, primarul care a fost, initial, numit, iar apoi a castigat toate alegerile locale in comuna Tirnova organizate dupa 1990, cel care a condus destinele comunei timp de aproape 30 de ani, isi pierde functia. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a decis ca…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri actiunea CNSAS si a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Decizia nu e definitiva. "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs…

