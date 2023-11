RADAR a deschis Magazinul București pentru a 4-a ediție a celui mai mare festival de artă digitală din România Festivalul s-a desfașurat pe cele 5 etaje ale Magazinului București, iar fațada magazinului a prins viața printr-un video-mapping interactiv care a adus arta digitala și in spațiul public. Tema ediției de anul acesta a fost LIVE, iar elementul central l-a constituit o scena speciala pe care au fost susținute spectacole live in fiecare zi de festival. Peste 50 de artiști au prezentat instalații interactive de arta digitala și spectacole. O secțiune importanta a festivalului a fost reprezentata de RADAR Kids, zona dedicata copiilor, cu 10 instalații interactive și educative sub tema Evoluția. București,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

