Rădăcinile sărăciei se hrănesc din seceta educației Greva din educație este prima „scuturare” sociala care vizeaza o problema de fond mai extinsa decat cea a revendicarilor salariale. Cadrele didactice au cerut nu doar o reașezare a grilelor salariale pentru profesie, ci și o plasare a educației, cu suport Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care au fost in greva vor recupera zilele in care nu au lucrat: Cum se vor incheia mediile Profesorii care au fost in greva vor recupera zilele in care nu au lucrat: Cum se vor incheia mediile In cursul zilei de joi, 8 iunie, Ligia Deca, ministrul Educației, a transmis ca lucreaza la un program…

- Peste 15.000 de persoane din educatie, dintre care 10.000 de cadre didactice, au renuntat la greva dupa adoptarea ordonantei care prevede majorari salariale, a declarat marti ministrul Educatiei, Ligia Deca, intr-o conferinta de presa.

- Membrii federațiilor sindicate din Invațamant au transmis un mesaj de ultima ora, la o zi dupa ce au avut discuții, la Cotroceni, cu Klaus Iohannis, pe fondul protestului major ce a avut loc, marți, in Capitala. „Greva continua” – au transmis liderii sindicali. Cadrele didactice nu renunța, așadar,…

- Guvernul anunța ”oferta finala” pentru profesori: carduri cu 1.000 de lei in iunie și 1.500 de lei in octombrie ca sa inceteze greva. Guvernul exclude creșterile de salarii, iar reacția inițiala a sindicatelor e de respingere. Marian Neacșu (PSD), secretarul general al guvernului, a declarat miercuri…

- Creșterea veniturilor din invațamantul preuniversitar și universitar este susținuta și de rectorul UBB, Daniel David, care arata ca diferențierea salariala meritocratica poate fi analizata dupa asigurarea unui nivel decent de salarizare.

- Federatiile sindicale din Educatie organizeaza, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00, greva de avertisment si au anuntat ca in acest interval nu vor avea loc activitati cu elevii, anunța News.ro. Cadrele didactice trebuie, insa, sa fie in scoala, iar ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut apel ca…

- Federatiile sindicale din Educatie organizeaza, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00, greva de avertisment si au anuntat ca in acest interval nu vor avea loc activitati cu elevii. Cadrele didactice trebuie, insa, sa fie in scoala, iar ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut apel ca elevii sa fie supravegheati.…