- Germania nu este pregatita sa trimita Ucrainei rachete de croaziera cu raza de actiune lunga, in pofida cererilor repetate din partea oficialilor ucraineni, a declarat luni ministrul german al apararii Boris Pistorius, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In ceea ce priveste armele cu raza de actiune…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Tarile occidentale se expun la „riscuri colosale” daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. Grusko a raspuns la o intrebare despre implicatiile furnizarii avioanelor,…

- Biden va anunța un nou pachet de ajutor militar de 375 milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv muniție. Washingtonul a dat, de asemenea, „semnalul pozitiv” ca va permite altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele F-16 pe care le cere insistent pentru a contracara invazia rusa. Președintele american…

- Ucrainenii primesc de la britanici rachete cu raza lunga de acțiune. Marea Britanie a inceput sa furnizeze Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune. Ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului,…

- Marea Britanie a furnizat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a declarat joi un oficial occidental, ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului, relateaza Reuters.Storm Shadow…

- Storm Shadow este o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune și capacitați „stealth”, dezvoltata in comun de Marea Britanie și Franța, care este lansata de obicei din aer, relateaza HotNews.ro.Are o raza de acțiune de peste 250 km, puțin mai mica decat raza de acțiune de 300 de kilometri a sistemelor…